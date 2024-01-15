waterrleo

Алексей waterrleo

 
35 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Я – фрилансер, который готов воплотить вашу идею в великолепный контент. К каждому проекту подхожу с особым вниманием и страстью к творчеству.Буду рад

Фрилансер по контент-менеджменту и копирайтингу (2017 - настоящее время)

  • Создание продающих текстов для веб-сайтов, блогов и рекламных материалов

  • Управление контентом для социальных медиа и увеличение вовлеченности аудитории

    Подготовка и написание новостных статей о стартап-сообществе

  • Редактирование и корректирование контента от других авторов

  • Взаимодействие с партнерами и управление социальными медиа

    Перевод текстов различной тематики с английского языка на русский и наоборот

  • Локализация веб-сайтов и программного обеспечения

  • Редактирование и корректировка преобразованных текстов

  • Опыт работы с CAT-инструментами (SDL Trados, MemoQ и т. д.)

  • Умение работать с офисными программами (MS Office)

  • Разработка и поддержка внутренних программных продуктов

  • Участие в процессе разработки новых проектов

  • Оптимизация существующего кода и повышение производительности приложений

  • Работа в команде с другими разработчиками и тестировщиками

Навыки:

  • Владение языками программирования: Java, JavaScript, Python

  • Опыт работы с базами данных: MySQL, PostgreSQL

  • Знание методологий Agile и Scrum

  • Умение работать с Git и другими системами контроля версий