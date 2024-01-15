Я – фрилансер, который готов воплотить вашу идею в великолепный контент. К каждому проекту подхожу с особым вниманием и страстью к творчеству.Буду рад

Фрилансер по контент-менеджменту и копирайтингу (2017 - настоящее время)

Создание продающих текстов для веб-сайтов, блогов и рекламных материалов

Управление контентом для социальных медиа и увеличение вовлеченности аудитории



Подготовка и написание новостных статей о стартап-сообществе

Редактирование и корректирование контента от других авторов

Взаимодействие с партнерами и управление социальными медиа



Перевод текстов различной тематики с английского языка на русский и наоборот

Локализация веб-сайтов и программного обеспечения

Редактирование и корректировка преобразованных текстов

Опыт работы с CAT-инструментами (SDL Trados, MemoQ и т. д.)

Умение работать с офисными программами (MS Office)

Разработка и поддержка внутренних программных продуктов

Участие в процессе разработки новых проектов

Оптимизация существующего кода и повышение производительности приложений

Работа в команде с другими разработчиками и тестировщиками

Навыки: