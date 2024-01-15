Фрилансер по контент-менеджменту и копирайтингу (2017 - настоящее время)
Создание продающих текстов для веб-сайтов, блогов и рекламных материалов
Управление контентом для социальных медиа и увеличение вовлеченности аудитории
Подготовка и написание новостных статей о стартап-сообществе
Редактирование и корректирование контента от других авторов
Взаимодействие с партнерами и управление социальными медиа
Перевод текстов различной тематики с английского языка на русский и наоборот
Локализация веб-сайтов и программного обеспечения
Редактирование и корректировка преобразованных текстов
Опыт работы с CAT-инструментами (SDL Trados, MemoQ и т. д.)
Умение работать с офисными программами (MS Office)
Разработка и поддержка внутренних программных продуктов
Участие в процессе разработки новых проектов
Оптимизация существующего кода и повышение производительности приложений
Работа в команде с другими разработчиками и тестировщиками
Навыки:
Владение языками программирования: Java, JavaScript, Python
Опыт работы с базами данных: MySQL, PostgreSQL
Знание методологий Agile и Scrum
Умение работать с Git и другими системами контроля версий