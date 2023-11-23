Разработка сайта на Wordpress или Python

Создать сайт и связать его с LP CRM. Есть референсы, контент особо придумывать не нужно. Сразу отправляйте примеры работ, бюджет и сроки.
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Разработать сайт по аналогии с https://www.univerest.ru/ + помочь с размещением на хостинге + записать инструкцию по размещению новых статей в блоге на сайте.
Личный кабинет не потребуется на сайте.
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