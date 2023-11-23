Разработка сайта на Wordpress или Python

Сайты «под ключ»Открыт15 заявок52 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать сайт по аналогии с https://www.univerest.ru/ + помочь с размещением на хостинге + записать инструкцию по размещению новых статей в блоге на сайте.

Личный кабинет не потребуется на сайте.

Цена и срок выполнения работы?

PythonWordPress
месяц назад
Светлана
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
Заявки фрилансеров
Александр
25 лет
17 дней в сервисе
Был
2 дня назад
17 дней назад
Максим
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
23 дня назад
Эдуард
22 года
4 года в сервисе
Был
день назад
25 дней назад
Дмитрий
39 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
месяц назад
Руслан
35 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Андрей
28 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
60 отзывов
месяц назад
Августа
21 год
10 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Александр
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
месяц назад
Евгений
34 года
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
22 отзыва
месяц назад
Александр
45 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
3 отзыва
месяц назад
Анастасия
24 года
4 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
месяц назад
Александр
40 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Вадим
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Константин
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
14 отзывов
месяц назад
Георгий
29 лет
4 года в сервисе
онлайн
7 отзывов
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создать 3 сайта: 2 для Центра банкротств, 1 для обучающего центра

    $110

    Центру банкротств необходимо создать 3 не сложных сайта - для Центра банкротств по банкротству юридических лиц, для Центра банкротств по банкротству физических лиц, для обучающего центра - онлайн школы Пиратская станция.Оплата за каждый сайт ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Сайт на WordPress

    $100

    Нужен сайт на WordPress. Направление - Психология Приятной наружности Лёгкий для мобайла Цель: статьи, расписания, графики, встроенные видео с соцсетей. Цену за Вашу услугу указывайте сразу, сократит переписку ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 часов назад

  • Сайт на 1 страницу с 4 ссылками

    $40

    нужно перенести сайт с платформы https://taplink.cc/goodlife_coffee на хостинг, нечего придумывать и переделывать не нужно. Там где франшиза при нажатие на кнопку должна быть форма с заполнением; телефон и имя. Хостинг и домен ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Сайт продажи запчастей, с каталогом, поиском и страницы оплаты товара.

    $600

    Требуется создать сайт с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники с диаграммами и фотографиями запчастей, так же требуется создать страницу оплаты. На английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 дня назад

  • Лендинг

    Мы ищем опытного веб-дизайнера/разработчика для создания лендинга, который не только выделится своим дизайном, но и эффективно конвертирует входящий трафик в ценные заявки. Основные требования: Продающий дизайн: Мы ищем фрилансера, способного создать лендинг, который ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    2 дня назад