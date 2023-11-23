Разработать сайт по аналогии с https://www.univerest.ru/ + помочь с размещением на хостинге + записать инструкцию по размещению новых статей в блоге на сайте. Личный кабинет не потребуется на сайте. Цена и срок выполнения ...
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Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке.
Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda!
Есть примеры и структура.
Пишите только если вы согласны на указанную цену.
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