Доработать сайт на WP

$300
Сайты «под ключ»Открыт10 заявок175 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн. Нужен полностью рабочий сайт на WP.

Из сложностей - есть калькулятор Матрица судьбы (расчет по дате рождения) и покупка абонента на месячный срок. Также куплен шаблон сайта со всеми плагинами в помощь.

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