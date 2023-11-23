Сайт для проверки чата активности

Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм и тик ток

В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно.

Программа должна писать отдельно про каждый тег такую информацию: *кто использовал это тег, желательно ники, но можно и ссылками на страницы Инстраграм.* проверить все ли ники/ссылки которые взяли тег поставили лайки/комментарии/сохранения на все посты под этим же тегом (не считая свою публикацию). Например, по хештегу 200 публикаций. Программа должна проверить все ли ники которые использовали этот Хештег поставили лайки на все 200 публикаций (кроме своей ) Очень важный пункт!!!!*

Если есть пропуски по лайкам/комментариям/сохранениям, то должен создаваться отдельный список этих ников/ссылок.

В программе должен быть чёрный список, куда можно вписать ники (ссылки на страницы) и программа не будет видеть эти страницы. Например , я вижу так. Вписала нужный мне тег, программа в течении дня фиксирует кто использует этот Хештег . В определённое время нажимаю стоп, нажимаю на проверку и программа начинает проверять кто поставил лайки, а кто нет. Создаётся список из ников или ссылок на страницы кто пропустил какую-либо публикацию. Было бы прекрасно, если программа могла ещё писать время когда был взят тег и когда тег был удалён с поста. И на сколько публикаций был поставлен конкретный тег. Например: Ник @.... 2 фото (То есть этот ник использовал тег на 2 свои публикации). А также список ников/ссылок с пропусками.

Пример сайта : insta systems, нужно что то похожее