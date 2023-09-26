Функціонал Spot трейдингу через Gate Websocket

спарсить базу с ресурса https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate срок окончания 11-12.2023, регламенты 007 и 017 в формате excel.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно зробити функціонал для спот трейдингу через Gate Websocket
Наголошую, потрібно використовувати саме Websocket, а не REST
https://www.gate.io/docs/developers/apiv4/ws/en/#spot-account-trade
На виході потрібно щоб було 3 окремих файли з таким функціоналом:
створення нового ордеру
отримання статусу ордера
відміна створеного ордеру
Мова програмування не принципова, бажано Python або Node.js
Оплата після повного тестування скриптів з моєї сторони.
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