Функціонал Spot трейдингу через Gate Websocket

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки31 просмотр
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Потрібно зробити функціонал для спот трейдингу через Gate Websocket

Наголошую, потрібно використовувати саме Websocket, а не REST

https://www.gate.io/docs/developers/apiv4/ws/en/#spot-account-trade

На виході потрібно щоб було 3 окремих файли з таким функціоналом:

  • створення нового ордеру

  • отримання статусу ордера

  • відміна створеного ордеру

Мова програмування не принципова, бажано Python або Node.js

Оплата після повного тестування скриптів з моєї сторони.

3 месяца назад
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад