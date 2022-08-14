Нужно оптимизировать сайт на вордпрессе и исправить ошибку переадресац

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- Необходимо сделать оптимизацию плагина Elementor

- Выявить и исправить  ошибку переадресации (Google Search Console)

ElementorWordPress
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