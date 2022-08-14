Требуется настроить автоматическое резервное копирование для нескольких сайтов на VPS с Ubuntu 20 и панелью HestiaCP. Необходимо создать backup файлов и баз данных, затем загрузить их в указанную папку на Google Drive. Каждый сайт должен иметь свои уникальные backup файлы и базы данных.