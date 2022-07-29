Требуется настроить автоматическую загрузку прайсов в 1С с использованием модуля Uniprice. Необходима квалификация в 1С-программировании для успешного выполнения задачи.
Доработка на сайте битрикс 1С
Требуется доработать одну страницу сайта на битриксе 1С по ТЗ. ТЗ прилагаю.
Заявки фрилансеров
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