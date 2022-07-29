Доработка на сайте битрикс 1С

$9
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка385 просмотров

Требуется доработать одну страницу сайта на битриксе 1С по ТЗ. ТЗ прилагаю.

3 года назад
guest_16577856278848
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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