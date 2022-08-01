Требуется разработать систему хранения кодов цифровых товаров и их автоматическую отправку при получении заказа в 1С-Битрикс. Необходима реализация обработки событий для автоматизации процесса. Подробности по настройке и реализации указаны в описании.
Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс
После регистрации и проверки, в системе PAYMART клиенты могут платить рассрочкой за товары и услуги
Нужно интегрировать платежную систему Paymart в интернет магазине https://texnostar.uz
Имеется документация для интеграции с платформой Paymart. (Найдите приклепленный файл)
Нужно написать срок выполнения работы и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задача включает внедрение 1С:Управление Небольшим Бизнесом (УНФ) на платформе 1С:Фреш. Для выполнения ознакомьтесь с техническим заданием, представленным во вложении.Закрыт3 года назад
Требуется разработка функционала в 1С для создания динамических наборов из базовой единицы с различными весами (7, 25, 50, 100, 105, 200, 210 гр.). Необходимо реализовать выбор позиций и фасовок, после чего по нажатию кнопки формировать наборы.Закрыт3 года назад
- $9
Необходимо выполнить доработку одной страницы сайта на платформе Битрикс 1С согласно приложенному техническому заданию. Ожидаются знания в 1С-программировании для качественного выполнения задачи.Закрыт3 года назад
Требуется настроить автоматическую загрузку прайсов в 1С с использованием модуля Uniprice. Необходима квалификация в 1С-программировании для успешного выполнения задачи.Закрыт3 года назад
Требуется доработка 1С УТ 8.3, чтобы при установке цен из 5 эксель-прайсов учитывалась только минимальная цена. Также нужна доработка для загрузки YML или XML файлов с товарами в 1С. Необходимо обеспечить соответствие позиций поставщиков с вашими товарами.Закрыт3 года назад
Требуется интеграция готовой адаптивной верстки в 1С-Битрикс магазин. Верстка должна быть выполнена с использованием webpack и scss. Необходимы примеры ранее выполненных работ по интеграциям и верстке на платформе 1С-Битрикс не ниже уровня 'малый бизнес'.Закрыт3 года назад
Разработайте простую учётную систему в 1С, включающую подсистемы, справочники, документы и обработки. Программа должна обрабатывать ошибки ввода и использовать процедуры, функции, арифметические операции, конкатенацию строк и работу с датами. Примером может быть система для выдачи билетов в кинотеатре с соответствующими справочниками и документами.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется загрузить список контрагентов из Excel в 1С Альфа-Авто 6. Проблема заключается в заполнении табличной части с номером телефона. Необходимо найти базу Авто, включая Tecdoc и нормы. Опыт работы с Альфа-Авто будет преимуществом. Задача несложная и требует минимальных затрат времени.Закрыт3 года назад
Требуется создать в каждой РИБ минимум по два пользователя для 1С:Предприятие 8.3 с удаленным управлением. Пользователи должны передаваться обменом со всеми настройками, включая права доступа и пароли. Необходимо рассчитать стоимость по трем вариантам: изменение настроек пользователя, добавление списка РИБов и свой вариант.Закрыт3 года назад