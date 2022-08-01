Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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После регистрации и проверки, в системе PAYMART клиенты могут платить рассрочкой за товары и услуги

Нужно интегрировать платежную систему Paymart в интернет магазине https://texnostar.uz

Имеется документация для интеграции с платформой Paymart. (Найдите приклепленный файл)

Нужно написать срок выполнения работы и стоимость.

3 года назад
zafarkhasanov
35 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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