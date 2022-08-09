Здравствуйте. На данный момент есть масса задач, связанных с:

1. Корректировкой начисления бонусов 1С (разработка есть, нужно скорректировать)

2. Изменение логики записи в связке Сайт->1С

3. Вывод бонусов в ЛК (они куда-то пропали, API раньше работало)

4. Обновление ядра и компонентов Битрикс

5. Интеграция 1C-bitrix с iiko

6. Интеграция 1С-bitrix с PremiumBonus

и многое другое.

Мне требуется адекватный человек, а главное профессионал в своем деле, которому я буду переодически подкидывать задачи (сейчас накопилось много)

Ожидаю ваших откликов.