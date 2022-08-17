Задача1

В 2‑х таблицах, которые отображаю остаток товара, разные данные о кол-ве

товаров, нужно понять причины такого положения дел, и принять меры, что

бы такого быть не могло.

таблица1 - Ведомость по товаром на складах

таблица2 - Остатки и доступность товаров

Задача2

Карточка товара содержит поле штрих-код с ним есть проблема, 1с позволяет для наименование1 добавить штрих-код от наименование2