Есть 1с 8.3, комплексная автоматизация.

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки288 просмотров

Задача1

В 2‑х таблицах, которые отображаю остаток товара, разные данные о кол-ве

товаров, нужно понять причины такого положения дел, и принять меры, что

бы такого быть не могло.

таблица1 - Ведомость по товаром на складах

таблица2 - Остатки и доступность товаров

Задача2

Карточка товара содержит поле штрих-код с ним есть проблема, 1с позволяет для наименование1 добавить штрих-код от наименование2

3 года назад
zamula_lesha
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Заявки фрилансеров

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