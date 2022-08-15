Требуется специалист для выполнения нескольких задач по интеграции 1С-Битрикс. Необходимо обновление ядра Битрикс, а также интеграция с системами iiko и PremiumBonus. Ищем профессионала с опытом в 1С-программировании.
Создать отчет о продажах в 1с Бухгалтерия для Беларуси версия 1.6
Есть журнал счета нужно в нем создать кнопку при нажатии которой будет выдаваться отчет об оплаченных счетах по менеджерам с суммой по всем счетам в конце.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходима верификация бинара для 1С-программирования. Ожидается проверка и подтверждение баланса. Укажите опыт работы с подобными задачами.Закрыт3 года назад
Требуется реализовать доработки в 1С УТ 8.3, включая возможность формирования розничной стоимости товара в зависимости от себестоимости: чем ниже закупочная цена, тем выше процент наценки и наоборот. Также необходимы дополнительные доработки, уточняйте детали.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется профессионал для регулярной помощи по 1С-Битрикс. Задачи включают корректировку начисления бонусов, изменение логики записи, вывод бонусов, обновление компонентов и интеграцию с iiko и PremiumBonus. Ищем адекватного специалиста для периодических задач.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в проверке и запуске бота автоответчика на отзывы Wildberries, написанного в Zennoposter. Необходимо выявить ошибки и настроить его работу на 4 товара для корректного функционирования.Закрыт3 года назад
Требуется подключить УНФ к 1С для офлайн-магазина и сайта на платформе insales. Необходимо обеспечить интеграцию с платежной системой Юкасса для корректной работы кассы. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех технических требований.Закрыт3 года назад
Требуется интеграция платежной системы Paymart в интернет-магазин на платформе CMS Битрикс. Клиенты смогут оплачивать товары рассрочкой. Имеется документация для интеграции. Укажите срок выполнения работ и стоимость.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать систему хранения кодов цифровых товаров и их автоматическую отправку при получении заказа в 1С-Битрикс. Необходима реализация обработки событий для автоматизации процесса. Подробности по настройке и реализации указаны в описании.Закрыт3 года назад
Задача включает внедрение 1С:Управление Небольшим Бизнесом (УНФ) на платформе 1С:Фреш. Для выполнения ознакомьтесь с техническим заданием, представленным во вложении.Закрыт3 года назад