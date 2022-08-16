Необходимо разработать отчет о продажах в 1С Бухгалтерия для Беларуси версии 1.6. Требуется создать кнопку в журнале счета, которая генерирует отчет об оплаченных счетах по менеджерам с общими суммами по всем счетам. Учитывать функционал для удобного использования и корректного отображения данных.