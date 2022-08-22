Настроить выгрузку с 1С на сайт

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Закрыт2 заявки1033 просмотра

Есть купленный модуль. WooCommerce — 1C:Предприятие — Обмен данными. https://itgalaxy.company/software/wordpress-woocommerce-1c-предприятие-обмен-данными/woocommerce-1cпредприятие-обмен-данными-инс/

Нужно настроить 1С обмен с сайтом, то есть правильно настроить отбор и сортировку и т.д. чтобы товары выгружались на сайт.

WooCommerceWordPress
3 года назад
guest_16511603261947
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Заявки фрилансеров

Коля
 
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#1
1С-программирование
Дмитрий
 
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