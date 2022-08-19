Требуется провести анализ данных в двух таблицах: ведомости по товарам на складах и остаткам товаров. Необходимо выяснить причины расхождений и предпринять меры по их устранению. Также требуется решить проблему с дублированием штрих-кодов для наименований товаров в карточке товара.
Конвертация баз 1С 77 в 1С 83
Добрый день
Есть старые 1С 77 базы - ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, какие то из них рабочие, какие то не открываются. (Проверял когда то их на windows XP, сейчас возможности запустить Windows XP нет, так как в сети не поддерживается SMB1)
Нужно все базы сконвертировать в формат 1С 83, грубо говоря чтобы все данные были в читаемом виде.
Архивы баз 1С 77 есть "как есть", в то время 2001 год никто не заморачивался архивами или вроде того.
На скриншоте 5 (пять) баз Зарплата и кадры - нужно сконвертировать именно их
Жду предложений (вопрос срочный)
Заранее спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция 1С в проект Битрикс. Основные задачи включают интеграцию номенклатуры, выгрузку нескольких видов цен и контрагентов. Ожидается качественное выполнение задач с учетом особенностей платформы.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка расчета оплаты водителю в путевом листе в системе 1С. Необходимо учесть новые виды оплаты и реализовать расчет по рейсам ПТУ, а также без документа реализации. Техническое задание прилагается.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать отчет о продажах в 1С Бухгалтерия для Беларуси версии 1.6. Требуется создать кнопку в журнале счета, которая генерирует отчет об оплаченных счетах по менеджерам с общими суммами по всем счетам. Учитывать функционал для удобного использования и корректного отображения данных.Закрыт3 года назад
Требуется специалист для выполнения нескольких задач по интеграции 1С-Битрикс. Необходимо обновление ядра Битрикс, а также интеграция с системами iiko и PremiumBonus. Ищем профессионала с опытом в 1С-программировании.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходима верификация бинара для 1С-программирования. Ожидается проверка и подтверждение баланса. Укажите опыт работы с подобными задачами.Закрыт3 года назад
Требуется реализовать доработки в 1С УТ 8.3, включая возможность формирования розничной стоимости товара в зависимости от себестоимости: чем ниже закупочная цена, тем выше процент наценки и наоборот. Также необходимы дополнительные доработки, уточняйте детали.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется профессионал для регулярной помощи по 1С-Битрикс. Задачи включают корректировку начисления бонусов, изменение логики записи, вывод бонусов, обновление компонентов и интеграцию с iiko и PremiumBonus. Ищем адекватного специалиста для периодических задач.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в проверке и запуске бота автоответчика на отзывы Wildberries, написанного в Zennoposter. Необходимо выявить ошибки и настроить его работу на 4 товара для корректного функционирования.Закрыт3 года назад