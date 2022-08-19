Конвертация баз 1С 77 в 1С 83

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки297 просмотров

Добрый день

Есть старые 1С 77 базы - ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, какие то из них рабочие, какие то не открываются. (Проверял когда то их на windows XP, сейчас возможности запустить Windows XP нет, так как в сети не поддерживается SMB1)

Нужно все базы сконвертировать в формат 1С 83, грубо говоря чтобы все данные были в читаемом виде.

Архивы баз 1С 77 есть "как есть", в то время 2001 год никто не заморачивался архивами или вроде того.

На скриншоте 5 (пять) баз Зарплата и кадры - нужно сконвертировать именно их

Жду предложений (вопрос срочный)

Заранее спасибо

3 года назад
guest_16608969312093
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