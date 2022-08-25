На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ

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Закрыт2 заявки223 просмотра

На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ.Предоставлю заинтересованным разработчикам.

3 года назад
smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дильшод
 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
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Бизнес
 
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