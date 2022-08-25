Требуется внести правки на сайт, разработанный на платформе 1С. Необходимо устранить ошибку 503, доработать фильтр на странице мероприятий, изменить порядок вкладок в хедере, добавить баннер на вкладку благодарностей и заменить домен с ru на com для оптимизации в поисковой системе.
На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ
На сайте на 1С Битрикс есть ряд доработок по готовому уже ТЗ.Предоставлю заинтересованным разработчикам.
Заявки фрилансеров
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