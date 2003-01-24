Требуются разработчики для выполнения ряда доработок на сайте, выполненного на 1С Битрикс, согласно предоставленному техническому заданию. Заинтересованные специалисты могут ознакомиться с деталями и взять в работу задачи по доработке.
Помощь в наведении порядка на моем складе
Нужно помочь нам навести порядок на моем складе. У нас интернет магазин. Подробное ТЗ по ссылке:
https://efficient-sound-f0e.notion.site/ab8943dd29244a569e1e65b3c2376da3
Заявки фрилансеров
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