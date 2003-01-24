Помощь в наведении порядка на моем складе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрытнет заявок382 просмотра

Нужно помочь нам навести порядок на моем складе. У нас интернет магазин. Подробное ТЗ по ссылке:

https://efficient-sound-f0e.notion.site/ab8943dd29244a569e1e65b3c2376da3

3 года назад
star_new
Антон 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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