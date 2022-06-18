zhenyachet

Евгений Четвергов zhenyachet

 
32 годаСловакия/Нитра
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать картинки для сайта

    На сайте уже имеются картинки в определенном стиле. Прикрепляю.  Нужно сделать на другие виды ремонта 8 штук 1) Сохранение данных 2) Ремонт программного обеспечения 3) Чистка телефона 4) Замена кропок громкости 5) Замена стекла камеры 6) Замена микрофона 7) Замена usb коннектора 8) Замена ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Внедрить смс отправку в плагин с резервированием даты на ремонт.

    Есть плагин: https://codecanyon.net/item/repair-booking-wordpress-booking-system-for-repair-service-industries/32384781 Есть плагин на смс:  https://wordpress.org/plugins/wp-twilio-core/ он уже подключен и работает. На последнем шаге в плагине резервации требуется ввести email, телефон имя и фамилию и подтвердить резервацию.  Требуется: отправка смс из wordpress через wpsms плагин. триггером к этому событию должна ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип для сайта CBD

    Приветствую. Хочу сделать сайт для продажи CBD в Германии. Шаблон себе выбрал вот этот. https://preview.themeforest.net/item/kannabis-medical-marijuana-cannabis-wordpress-theme/full_screen_preview/32345753?_ga=2.156216827.1524975712.1653336092-1650072203.1652523165&amp;_gac=1.25171023.1652988836.Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQJvfdc4TvF3QqjEU0jZ5l5x1axBcqfPdSJIa4yOiOR3zdHxwXRy9-QaAoXjEALw_wcB Нужно бы придумать логотип. Сайт называется hemplify.de Логотип должен содержать слово hemplify, цветок и капельку. (капелька символизирует CBD собственно. Отправляю набросок в пэинте. ...

    WordPressЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
konoplyyaa
Дарина 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Приспособить логотип к вебстранице
Было очень приятно поработать с Евгением Четко поставил задачу,всегда на связи Рекомендую к сотрудничеству!
Было все сделано в срок. Качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Внедрить смс отправку в плагин с резервированием даты на ремонт.
Хороший заказчик, технически заказ нельзя было выполнить, он отнёсся с пониманием. Рекомендую к сотрудничеству
Стрался выполнить заказ. Не вышло. Но был на контакте и все объяснил.
Ответный отзыв