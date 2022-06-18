zhenyachet

Есть плагин: https://codecanyon.net/item/repair-booking-wordpress-booking-system-for-repair-service-industries/32384781 Есть плагин на смс: https://wordpress.org/plugins/wp-twilio-core/ он уже подключен и работает. На последнем шаге в плагине резервации требуется ввести email, телефон имя и фамилию и подтвердить резервацию. Требуется: отправка смс из wordpress через wpsms плагин. триггером к этому событию должна ...