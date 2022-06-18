zhenyachet

На сайте уже имеются картинки в определенном стиле. Прикрепляю. Нужно сделать на другие виды ремонта 8 штук 1) Сохранение данных 2) Ремонт программного обеспечения 3) Чистка телефона 4) Замена кропок громкости 5) Замена стекла камеры 6) Замена микрофона 7) Замена usb коннектора 8) Замена ...
- Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрытгод назад
Есть плагин: https://codecanyon.net/item/repair-booking-wordpress-booking-system-for-repair-service-industries/32384781 Есть плагин на смс: https://wordpress.org/plugins/wp-twilio-core/ он уже подключен и работает. На последнем шаге в плагине резервации требуется ввести email, телефон имя и фамилию и подтвердить резервацию. Требуется: отправка смс из wordpress через wpsms плагин. триггером к этому событию должна ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть вебсайт. https://magicphone.cz/ Есть логотип: в прикрепленных файлах. Требуется: приладить этот логотип к header страницы так чтобы и header и logo смотрелись органично со страницей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую. Хочу сделать сайт для продажи CBD в Германии. Шаблон себе выбрал вот этот. https://preview.themeforest.net/item/kannabis-medical-marijuana-cannabis-wordpress-theme/full_screen_preview/32345753?_ga=2.156216827.1524975712.1653336092-1650072203.1652523165&_gac=1.25171023.1652988836.Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQJvfdc4TvF3QqjEU0jZ5l5x1axBcqfPdSJIa4yOiOR3zdHxwXRy9-QaAoXjEALw_wcB Нужно бы придумать логотип. Сайт называется hemplify.de Логотип должен содержать слово hemplify, цветок и капельку. (капелька символизирует CBD собственно. Отправляю набросок в пэинте. ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт2 года назад