Лого психология (сайт, приложение)

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Завершен1 заявка163 просмотра

Как обсудили в ЛС

5 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$35
3 дня
Escrow
Легко нашли общий язык, получил несколько вариантов, один понравился, оперативно доработали. Супер исполнитель, так держать!
Всё отлично. Не мучали друг друга при постановке задачи, но при этом оба довольны тем, что получилось в итоге. Связь оперативная, оплата тоже. Всем рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад

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