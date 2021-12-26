Веб-дизайнер | Web Designer
Добрый день, уважаемые заказчики, помогу создать веб-дизайн с нуля, либо сделать редизайн.
Напишите мне и мы воплотим Ваш замысел и мои идеи в жизнь. Работаю, преимущественно, в Figma.
Буду рада сотрудничать!
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Портфолио
- Дизайн карточек товара для маркетплейса3 просмотра
- Дизайн баннера для b2b-рассылка4 просмотра
- Дизайн постов для Instagram6 просмотров
- Баннер для застройщика8 просмотров
- Баннер для медицинского аппарата7 просмотров
- Лендинг для блогера - искусствоведа2 просмотра
- Yandex реклама6 просмотров
- Дизайн одностраничника9 просмотров
- Дизайн голосового приложения9 просмотров
- Лендинг для риелтора7 просмотров
- Лендинг для магазина самокатов5 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Алия профессионал! Работу выполнила качественно и в срок, предоставила на выбор несколько изображений. Рекомендую!
Ответный отзыв
Аркадий ответственный заказчик, работать с ним было комфортно. Рекомендую.