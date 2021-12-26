Aliya_Dem

Алия Aliya_Dem

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Веб-дизайнер | Web Designer

Добрый день, уважаемые заказчики, помогу создать веб-дизайн с нуля, либо сделать редизайн.

Напишите мне и мы воплотим Ваш замысел и мои идеи в жизнь. Работаю, преимущественно, в Figma.

Буду рада сотрудничать!

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отрисоватль лого в векторе и сделать баннер
Алия профессионал! Работу выполнила качественно и в срок, предоставила на выбор несколько изображений. Рекомендую!
Аркадий ответственный заказчик, работать с ним было комфортно. Рекомендую.
Ответный отзыв