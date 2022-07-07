Дизайн сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка170 просмотров

Привет! Дизайн сайта)

3 года назад
guest_16571856628218
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DovhanL
Лилия 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

DovhanL
Лилия 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннеров и посадочных нужен специалист из Москвы

    Требуется специалист по дизайну баннеров и посадочных страниц с опытом работы. Необходимы макеты в Figma по предоставленным прототипам. Специалист должен быть из Москвы или МО для подписания договора. Возможность оформления самозанятости приветствуется. Пробная страница с водяными знаками для согласования с руководством обязательна.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Taplink (сделать 2 страницы на основе текущего дизайна)

    Требуется переработать главную страницу сайта на Taplink с учетом готового ТЗ и создать еще одну страницу, размеры которой будут аналогичны главной или меньше. Техническое задание для дополнительной страницы будет предоставлено 08.07.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Уникальный веб дизайн (возможно с версткой) 2-х страниц сайта для школ

    Требуется разработка уникального веб-дизайна для двух страниц сайта школы программирования. Необходимы элементы, отражающие сферу программирования, современные анимации и стильный дизайн. Важно продумать UX/UI, а также возможное создание артов в стиле NFT. Ожидается портфолио с примерами работ, соответствующих требованиям.

    NFT
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта в Figma

    Требуется разработать дизайн сайта в Figma для десктопной версии. Необходимо создать шапку, боковую панель и блок с контентом в стиле, схожем с ВКонтакте. Работы не много, акцент на простоту и функциональность.

    Figma
    Дизайн сайтов99 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • UI дизайн крипто кошелька и P2P обменника

    Ищется специалист по UI дизайну с опытом работы с P2P криптообменниками. Необходимо перенести функционал из Telegram бота в веб-версию. Есть наработки, возможно потребуется разработка с нуля или доработка существующего дизайна. Включает вёрстку.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    $300

    Требуется разработка дизайна сайта с созданием 2-3 примеров главного блока для согласования. Макет должен быть выполнен в Фигме с размерами 1280px, 768px и 320px. Структура включает главную страницу с 6 блоками, страницы услуг, новостей и контактами. Дизайн должен подчеркивать преимущества компании и облегчать поиск информации.

    Figma
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Требуется разработать дизайн одностраничного сайта для продажи тонировочной пленки на 4 экрана. Полное задание и прототип будут предоставлены исполнителю. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад