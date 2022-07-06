Требуется специалист по дизайну баннеров и посадочных страниц с опытом работы. Необходимы макеты в Figma по предоставленным прототипам. Специалист должен быть из Москвы или МО для подписания договора. Возможность оформления самозанятости приветствуется. Пробная страница с водяными знаками для согласования с руководством обязательна.