Требуется специалист по дизайну баннеров и посадочных страниц с опытом работы. Необходимы макеты в Figma по предоставленным прототипам. Специалист должен быть из Москвы или МО для подписания договора. Возможность оформления самозанятости приветствуется. Пробная страница с водяными знаками для согласования с руководством обязательна.
Дизайн блока
Нужен продуманный индивидуальный дизайн
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