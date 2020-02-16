Сайт на ВордПресс на 5 языках

Требуется ответственный исполнитель для создания сайта "под ключ" для компании занимающейся замороженными продуктами питания. Сайт-визитка 5-8страниц. От исполнителя дизайн (возможно на шаблоне), верстка и наполнение страниц. Размещение на хостинге заказчика. Адаптация сайта под разные устройства ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой контентный сайт на шаблоне без скриптов.
Через полилэнг подключить 5 языков
Наполнение не нужно.
Домен, хостинг есть, дадим доступы по фтп и к БД.
ТЗ во вложении, цену и срок сразу в откликах, пожалуйста.
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