Здравствуйте! Нужно сделать Landing Page для турагентства, пример даю, нужно сделать один в один, за исключением наших фото и некоторых материалов.

Сделать нужно на платформе ,чтобы потом можно было легко менять страну на лендинге для другой рекламы (другие страны). То есть нужно сделать лендинг, который я смогу сам изменять под любую страну.

После изготовления - записать видео-урок, чтобы я смог потом по этому уроку изменять элементы либо дублировать лендинг, если нужно чтобы параллельно два работали

Если интересует данный заказ, тогда напишите:

1. Цена и сроки

2. Платформа, на которой будете делать

Макет лендинга прикрепил