Добрый день! Необходимо создать сайт многостраничник. Тематика: оборудование. Дизайн сайта, материалы к сайту, перечень работ- в файлах. Возможны уточнения, исключение пунктов,добавление, пока совместно с исполнителем не утвердим окончательное техзадание. Предварительно нужна базовая цена. В случае увеличения объема работ, будем согласовывать новую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно сделать Landing Page для турагентства, пример даю, нужно сделать один в один, за исключением наших фото и некоторых материалов.
Сделать нужно на платформе ,чтобы потом можно было легко менять страну на лендинге для другой рекламы (другие страны). То есть нужно сделать лендинг, который я смогу сам изменять под любую страну.
После изготовления - записать видео-урок, чтобы я смог потом по этому уроку изменять элементы либо дублировать лендинг, если нужно чтобы параллельно два работали
Если интересует данный заказ, тогда напишите:
1. Цена и сроки
2. Платформа, на которой будете делать
Макет лендинга прикрепил
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