Создать лендинг одноэкранный с подменой оффера

Требуется небольшой сайт-визитка пивной компании. На сайте будет несколько тематических разделов, контакты и новостная лента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На лендинг приходит трафик с Директа и РСЯ по ключевым запросам
Отлавливать запрос и вставлять его в оффер
Форма обратной связи Имя + Телефон, страница благодарности
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