Создать лендинг одноэкранный с подменой оффера

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка262 просмотра
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На лендинг приходит трафик с Директа и РСЯ по ключевым запросам

Отлавливать запрос и вставлять его в оффер

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4 года назад
BestOS
Павел 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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