Создать сайт на Тильде

Требуется ответственный исполнитель для создания сайта "под ключ" для компании занимающейся замороженными продуктами питания. Сайт-визитка 5-8страниц. От исполнителя дизайн (возможно на шаблоне), верстка и наполнение страниц. Размещение на хостинге заказчика. Адаптация сайта под разные устройства ...
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Ищу специалиста по созданию сайта на Тильде 5-6 блоков
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