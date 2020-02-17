Сайт под ключ na PHP

Требуется ответственный исполнитель для создания сайта "под ключ" для компании занимающейся замороженными продуктами питания. Сайт-визитка 5-8страниц. От исполнителя дизайн (возможно на шаблоне), верстка и наполнение страниц. Размещение на хостинге заказчика. Адаптация сайта под разные устройства ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
всем привет.
Нам нужен хороший программист который поможет создать сайт под ключ смакета. проект создаю по просьбе друга. так как он неговорит на русском. тематика сайта доска объявлений. он создал полный макет сайта в иллюстраторе и записал подробное видео на английском языке,а именно что требуется сделать к каждой страничке.
вот ссылка ( https://drive.google.com/drive/folders/1OA9xgecaTDoCU6i1PkPIT5IhRPvjzrCZ?usp=sharing )на все его видео, считайте это как техническим заданием. Человек должен владеть английским чтобы понять о чем идет реч в техническом задание.
также хотел уточнить что для этого над его сайтом работал другой человек, но он затянул проект и поэтому мой друг попросил меня найти достойного программиста который сможет довести сайт до конца.вот ссылка на сайт ( http://88.202.183.16/~gosee/ ) чтобы показать вам что мы имеем на данный момент. можно продолжить кодировать данный сайт или начать полностью с нуля. это все на ваше усмотрение.
что нам требуется.
1. это примеры ваших работ.
2. сайт должен быть сделан на PHP
3. сайт должен быть выполнен на том же уровне как и в дизайне. он должен быть полностью индетuчен дизайну.
4. срок который займет вам на разработку сайта.
5.ваша полная стоимость за данный проект. предлагаете цену за него сразу окончательную. поэтому посмотрите полностью все видео к техническому заданию. чтобы не получилось потом, что вам прийдется доплачивать сверху.
Оплата будет производится постепенно. вы делаете первую страницу. мы проверяем и высылаем первые деньги, и дальше движемся по данной схеме. работа и выплата за нее.пока вроде все. будут вопросы пишите. спасибо.
программист который делает все четко и вовремя получает сразу же еще один проект для работы.
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