Сделать сайт на платформе wix.com

Добрый день.

Есть "страшный" сайт bm16.ru, нужно создать более-менее красивый сайт (по аналогии s-gidro-s(точка)ru) на wix.com. По наполнению будет дополнительный новый раздел.

Порядок работы: создаете на своём аккаунте -> мы оплачиваем -> передаете нам (без соавторства).

От вас: цена, срок и ссылка на ранее созданный(ые) на сайт(ы) на wix.com