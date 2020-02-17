Сайт под ключ.

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок296 просмотров
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Нужен человек который не у меня будет спрашивать ТЗ а четка знать что делать что бы сайт начал продавать 

http://jumeikhaus.lv/ru/

4 года назад
Mesjkin
38 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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