Нужно посадить дизайн на WP

Здравствуйте!

Есть дизайн сайта на psd адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации типа о нас. контакты и т.д..

жду цену и сроки!