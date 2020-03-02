Нужно посадить дизайн на WP

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки558 просмотров
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Здравствуйте!

Есть дизайн сайта на psd адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации типа о нас. контакты и т.д..

жду цену и сроки!

4 года назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$100
4 дня
все было хорошо
Хороший заказчик и человек!
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