Нужно посадить дизайн на WP

Ищем человека который поможет для сайта [url=https://zaz-shop.com.ua]https://zaz-shop.com.ua[/url] добавить способы оплаты. Так же нужнео будет поправить ошибки 404 для нескольких страниц, а так же сможет создать landing page (страницу приветствия) Если вы сможете все это сделать, тогда ждем вас ...
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Здравствуйте!
Есть дизайн сайта на psd адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации типа о нас. контакты и т.д..
жду цену и сроки!
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