Привести в порядок сайт интернет магазина:

Привет! Нужен сайт (или прототип сайта) наподобие, [url=https://www.theglamapp.com/]https://www.theglamapp.com/[/url] но немного с другим функционалом. Если сработаемся по сервису и времени все устроит закажем у вас и мобильное приложение, но пока только сайт. Сайт должен позволять регистрировать бьюти специалистов ...