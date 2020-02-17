Разработать сайт, где будут данные подтягиваться в приложение

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист, сделать сайт, на котором будет карта и список заведений, данные будут подтягиваться из сайта в приложения по АПИ, будут еще другие блоки. Пишите, скину Т.З.

Желательно специалист из МСК, но если из ближних регионов, тоже можем рассмотреть вашу кандидатуру

4 года назад
Aleksandr8
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать прототип одностраничника

    Необходимо создать прототип страницы приземления + прототип адаптивной версии для корректного отображения во всех планшетах и телефонах. Макет mobile 320  Цель одностраничника: увеличить количество обращений, заинтересованных пользователей, через звонки, отправки заявки, on-line консультации. Выгодно выделиться среди ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ.

    Закончить полностью сайт под ключ! добавить информацию переводы сделать загрузку быстрее внести корректировки Нужен человек который не у меня будет спрашивать ТЗ а четка знать что делать что бы сайт начал продавать  [url=http://jumeikhaus.lv/ru/]http://jumeikhaus.lv/ru/[/url]

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт на платформе wix.com

    Добрый день. Есть "страшный" сайт bm16.ru, нужно создать более-менее красивый сайт (по аналогии s-gidro-s(точка)ru) на wix.com. По наполнению будет дополнительный новый раздел. Порядок работы: создаете на своём аккаунте -&gt; мы оплачиваем -&gt; передаете нам (без соавторства). От вас: цена, срок ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать Landing на WordPress

    Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать Landing на Word Press

    Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен сайт для стартапа, специализирующегося на предоставлении сервиса

    Привет!  Нужен сайт (или прототип сайта) наподобие, [url=https://www.theglamapp.com/]https://www.theglamapp.com/[/url] но немного с другим функционалом. Если сработаемся по сервису и времени все устроит закажем у вас и мобильное приложение, но пока только сайт. Сайт должен позволять регистрировать бьюти специалистов ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта

    Требуется небольшой сайт-визитка пивной компании. На сайте будет несколько тематических разделов, контакты и новостная лента.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    4 года назад