Разработать сайт, где будут данные подтягиваться в приложение

Нужен специалист, сделать сайт, на котором будет карта и список заведений, данные будут подтягиваться из сайта в приложения по АПИ, будут еще другие блоки. Пишите, скину Т.З.

Желательно специалист из МСК, но если из ближних регионов, тоже можем рассмотреть вашу кандидатуру