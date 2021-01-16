Магазин цифровых товаров !

Доброго времени Нужно сделать ИМ на OcStore или Opencart. ВОТ ТЗ, верстка там же [url=https://docs.google.com/document/d/1kLNaoYtLODYT-SxAhgDRQaiCO3zye8qZ8VDqB6Q0zZY]https://docs.google.com/document/d/1kLNaoYtLODYT-SxAhgDRQaiCO3zye8qZ8VDqB6Q0zZY[/url] Нужна качественная работа, сделанна по уму. Работаю только с авторитетными исполнителями Аванс 27 т.р. через заказ, в середине 26 т.р. и в конце работы 27 т.р.