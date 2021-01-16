Suck some dicks

Есть готовая верстка сайта интернет магазина. Нужно доделать форму авторизации/регистрации, чтобы можно было авторизовываться и регистрироваться через телефон, ВК, одноклассники. И чтобы при регистрации создавался для каждого пользователя личный кабинет. Также, сделать админ панель, где будет возможность, просматривать ...