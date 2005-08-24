yevgeniiAPPLE

"конструкция, замысел, план" - ДИЗАЙН ||| ВИДЕОМОНТАЖ ------------ СОЗДАМ ЯБЛОЧКО КОТОРОЕ НЕ СТЫДНО ОТКУСИТЬ!!!
Скучный дизайн или же простая видео обработка - скажи НЕТ!
| Чем же я занимаюсь?
- Логотип,
- оформление инстаграм-профиля,
- реклама,
- Или же качественный монтаж!
- superb stories for instagram?
- прайс для косметики и прочее...
| Предварительные УСЛУГИ
Хотите прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа?
Может вы NAIL MASTER и хотите сделать себе "прайс" по дешёвой цене?
Креатив для рекламы в FACEBOOK своего продукта?⠀
Монтаж видеороликов для ютуба в стиле GAME, LIFE, UNBOXING, ДЕТСКОЕ ВИДЕО, РЕКЛАМА В ИНСТАГРАМЕ...
Хотите дизайн-оформление своего профиля в INSTAGRAM?
- логотип
- свой стиль для публикациях
- highlights
- описание
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
ВОЗЬМУСЬ СРАЗУ ЖЕ ЗА РОБОТУ!
УСЛОВИЯ, СТРОКИ, ЦЕНУ - в ходе сделки!
С такими и другими хорошими желаниями можете обращаться ко мне ⠀
Буду рад исполнить ваши желания
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
- INSTAGRAM: @jk_jekapies
- WHATSUP, VIBER, TELEGRAM скину в личные сообщение