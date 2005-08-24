yevgeniiAPPLE

Евгений Хонько yevgeniiAPPLE

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
"конструкция, замысел, план" - ДИЗАЙН ||| ВИДЕОМОНТАЖ ------------ СОЗДАМ ЯБЛОЧКО КОТОРОЕ НЕ СТЫДНО ОТКУСИТЬ!!!

﻿

Скучный дизайн или же простая видео обработка - скажи НЕТ!

| Чем же я занимаюсь?

  • Логотип,
  • оформление инстаграм-профиля,
  • реклама,
  • Или же качественный монтаж!
  • superb stories for instagram?
  • прайс для косметики и прочее... ﻿

| Предварительные УСЛУГИ

Хотите прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа?

 Может вы NAIL MASTER и хотите сделать себе "прайс" по дешёвой цене?

Креатив для рекламы в FACEBOOK своего продукта?⠀

 Монтаж видеороликов для ютуба в стиле GAME, LIFE, UNBOXING, ДЕТСКОЕ ВИДЕО, РЕКЛАМА В ИНСТАГРАМЕ...

 Хотите дизайн-оформление своего профиля в INSTAGRAM?

  • логотип
  • свой стиль для публикациях
  • highlights
  • описание
 ТОГДА НАПИШИ МНЕ! МЫ ОБСУДИМ ВАШУ ПРОБЛЕМУ!

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

 ВОЗЬМУСЬ СРАЗУ ЖЕ ЗА РОБОТУ!

 УСЛОВИЯ, СТРОКИ, ЦЕНУ - в ходе сделки!

С такими и другими хорошими желаниями можете обращаться ко мне ⠀

Буду рад исполнить ваши желания 

| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

  • INSTAGRAM: @jk_jekapies
  • WHATSUP, VIBER, TELEGRAM скину в личные сообщение