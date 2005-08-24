yevgeniiAPPLE

"конструкция, замысел, план" - ДИЗАЙН ||| ВИДЕОМОНТАЖ ------------ СОЗДАМ ЯБЛОЧКО КОТОРОЕ НЕ СТЫДНО ОТКУСИТЬ!!!

﻿ Скучный дизайн или же простая видео обработка - скажи НЕТ!

| Чем же я занимаюсь?

Логотип,

оформление инстаграм-профиля,

реклама,

Или же качественный монтаж!

superb stories for instagram ?

? прайс для косметики и прочее... ﻿

| Предварительные УСЛУГИ

 Хотите прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа?

 Может вы NAIL MASTER и хотите сделать себе "прайс" по дешёвой цене?

 Креатив для рекламы в FACEBOOK своего продукта?⠀

 Монтаж видеороликов для ютуба в стиле GAME, LIFE, UNBOXING, ДЕТСКОЕ ВИДЕО, РЕКЛАМА В ИНСТАГРАМЕ...

 Хотите дизайн-оформление своего профиля в INSTAGRAM?

логотип

свой стиль для публикациях

highlights

описание

 ТОГДА НАПИШИ МНЕ! МЫ ОБСУДИМ ВАШУ ПРОБЛЕМУ!

 БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

 ВОЗЬМУСЬ СРАЗУ ЖЕ ЗА РОБОТУ!

 УСЛОВИЯ, СТРОКИ, ЦЕНУ - в ходе сделки!

С такими и другими хорошими желаниями можете обращаться ко мне ⠀

Буду рад исполнить ваши желания 

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