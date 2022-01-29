Видеомонтаж
С радостью смонтирую ваши видео. Начиная от Влога и заканчивая короткометражным фильмом)
Отвечу вам на интересующие вас вопросы.
Монтаж выполняется при помощи Adobe Premiere, Adobe After Effects и Adobe Photoshop .
Основные услуги:
- отбор и сортировка материала;
- цветокоррекция;
- нарезка и склейка;
- подбор фоновой музыки;
- добавление титров;
- добавление переходов.
Каждый заказ - это индивидуальный подход, оптимальное время исполнения и нужный Вам результат!)
Нужно для заказа:
- Прислать свои исходники
- Описать, что хотите получить
- Чем точнее описано ТЗ, тем быстрее и качественнее получатся желаемые результаты
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Портфолио
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