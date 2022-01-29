Видеомонтаж

С радостью смонтирую ваши видео. Начиная от Влога и заканчивая короткометражным фильмом)

Отвечу вам на интересующие вас вопросы.

Монтаж выполняется при помощи Adobe Premiere, Adobe After Effects и Adobe Photoshop .

Основные услуги:

- отбор и сортировка материала;

- цветокоррекция;

- нарезка и склейка;

- подбор фоновой музыки;

- добавление титров;

- добавление переходов.

Каждый заказ - это индивидуальный подход, оптимальное время исполнения и нужный Вам результат!)

Нужно для заказа:

- Прислать свои исходники

- Описать, что хотите получить

- Чем точнее описано ТЗ, тем быстрее и качественнее получатся желаемые результаты