Редактирование фотографий: Отчистка лица, перекраска волос, удаление/замена фона/Разработка игр на Godot/написание скриптов на Python

Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ быстро. Я новичок в фрилансе, но уже два года делаю ретушь фото, поздравительные видео-открытки и слайдшоу. Уважаю время заказчика, как свое. Очень рад буду работать с вами! :)