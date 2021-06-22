Всем привет! Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже ...
Необходимо выполнить видео монтажа ролика для Youtube канала
Я предоставлю Вам готовый аудио файл на который нужно наложить видео ряд.
Видео будет длительностью не более 5-ти минут.
От вас требуется найти и подобрать подходящий видео материал.
Имеется подробное техническое задание. Оно подкреплено в текстовом документе, прошу с ним подробно ознакомится, прежде чем подавать заявку!
Также ознакомьтесь с примерами работ на похожем канале:
https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos
Все необходимые требования указаны в ТЗ прикреплённое ниже.
Заявки фрилансеров
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