Необходимо выполнить видео монтажа ролика для Youtube канала

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт27 заявок908 просмотров

Я предоставлю Вам готовый аудио файл на который нужно наложить видео ряд.

Видео будет длительностью не более 5-ти минут.

От вас требуется найти и подобрать подходящий видео материал.

Имеется подробное техническое задание. Оно подкреплено в текстовом документе, прошу с ним подробно ознакомится, прежде чем подавать заявку!

Также ознакомьтесь с примерами работ на похожем канале:

https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos

Все необходимые требования указаны в ТЗ прикреплённое ниже.

4 года назад
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