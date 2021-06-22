Необходимо выполнить видео монтажа ролика для Youtube канала

Я предоставлю Вам готовый аудио файл на который нужно наложить видео ряд.

Видео будет длительностью не более 5-ти минут.

От вас требуется найти и подобрать подходящий видео материал.

Имеется подробное техническое задание. Оно подкреплено в текстовом документе, прошу с ним подробно ознакомится, прежде чем подавать заявку!

Также ознакомьтесь с примерами работ на похожем канале:

https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos

Все необходимые требования указаны в ТЗ прикреплённое ниже.