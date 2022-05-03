Bunin_Dmitriy

Я занимаюсь видеомонтажом около года, монтирую в программе sony vegas pro 18, могу выполнять монтаж средней сложности

более подробно: Занимаюсь видеомонтажом около года, монтирую в программе sony vegas pro 18. Могу выполнять монтаж средней сложности (качественный видеоряд от 1080p до 4k; хорошее звуковое сопровождение; эффекты, переходы и т. д. так-же любая работа со слоями к примеру: Футажи, картинки и т. д.

Время монтажа и рендера в зависимости от количества материала.