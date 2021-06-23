Правки по сайту модх

1.Укр версия сайта

2.в моб версии - на этом сером фоне не видно что написано. Или цвет шрифта поменять или серую заливку другую сделать; в способе доставки убрать SAT и добавить - самовывоз; когда выбирают самовывоз, чтобы не высвечивались графы - город и населенный пункт; и подключить - когда человек выбирает новую почту, чтобы высвечивались отделения новой почты куда отправлять (в заказ данные тоже должны попадать ; когда в корзине в графе – откуда вы узнали о нашей прродукции – убрать “выберите вариант”.

api новой почты предоставим

3.Внизу убрать значок – zruchna; сделать в одном тоне значок SWISO – белый; по видео – первое видео, которое появляется, убрать время там (чуть укоротить его), второе видео – с мото, заменить его на видео про завод (сброшу его).

Итого у нас : сделать укр версию сайта ,контент поставим мы -вы покажите

, мелкие правки по сайту , добавить новую почту при доставке

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