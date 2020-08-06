Не имею конкретной специализации в своей деятельности, занимаюсь разного рода работой для развития.
Однако, больше люблю заниматься 2d графикой и веб-дизайном: обработка фото, отрисовка, создание артов и всё прочее с фотографией, также вёрстка и создание дизайна сайта - то к чему душа лежит, а значит делаю я это старательно :)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Наполнение сайта товарами158 просмотров
- Адаптивная вёрстка лэндинга на WP104 просмотра
- Верстка лэндинга110 просмотров
- Наполнение 18 сайтов по шаблону107 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Хороший исполнитель!
Ответный отзыв
Рекомендую.
$7
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Быстро, качественно и главное не дорого! В дальнейшем надеюсь продолжим плодотворное сотрудничество!!! Отличная работа.
Ответный отзыв
Чёткая формулировка требований и отличная коммуникабельность. Быстрая оплата. Рекомендую.
$25
9 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Все сделал в течение часа без предоплаты. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задачи понятные, вся необходимая информация предоставляется сразу, быстро отвечает на возникшие вопросы. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга