social16

Дмитрий social16

 
26 летРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Не имею конкретной специализации в своей деятельности, занимаюсь разного рода работой для развития.

Однако, больше люблю заниматься 2d графикой и веб-дизайном: обработка фото, отрисовка, создание артов и всё прочее с фотографией, также вёрстка и создание дизайна сайта - то к чему душа лежит, а значит делаю я это старательно :)

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mike5644444
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сортировка записей в wordpress
Хороший исполнитель!
Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15971239657739
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Установить опен карт
Отличная работа! Быстро, качественно и главное не дорого! В дальнейшем надеюсь продолжим плодотворное сотрудничество!!! Отличная работа.
Чёткая формулировка требований и отличная коммуникабельность. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
davidar19
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
9 баллов
3 года назад
Футбольная статистика live для сайта
Отличный исполнитель. Все сделал в течение часа без предоплаты. Рекомендую.
Задачи понятные, вся необходимая информация предоставляется сразу, быстро отвечает на возникшие вопросы. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга