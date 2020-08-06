Не имею конкретной специализации в своей деятельности, занимаюсь разного рода работой для развития.

Однако, больше люблю заниматься 2d графикой и веб-дизайном: обработка фото, отрисовка, создание артов и всё прочее с фотографией, также вёрстка и создание дизайна сайта - то к чему душа лежит, а значит делаю я это старательно :)