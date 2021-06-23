Создать файл для субтитров Youtube

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Закрыт15 заявок867 просмотров

Нужно для ролика на английском создать титры на русском для импорта в ютуб. Срочно

4 года назад
ultrbi4
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Заявки фрилансеров

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77 отзывов
4 года назад

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