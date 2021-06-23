Нужны ролики для рекламы от 15 до 40 сек. Рекламировать нужно мобильное приложение кэшбэк-сервиса. Формат любой. Опишите, пожалуйста, цену за ролик и за картинку, также прикрепив ваши примеры. ...
Создать файл для субтитров Youtube
Нужно для ролика на английском создать титры на русском для импорта в ютуб. Срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Я предоставлю Вам готовый аудио файл на который нужно наложить видео ряд. Видео будет длительностью не более 5-ти минут. От вас требуется найти и подобрать подходящий видео материал. Имеется подробное техническое задание. ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад
- $777
Всем привет! Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать небольшой видео ролик примерно на 25 секунд. Все исходники скину, нужно будет сделать переходы. Пример того, что нужно скину в лсВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть видео на ютубе, я скину полную расшифровку видео (текст всего что говорят) Задача: 1) этот текст нужно оформить в адекватную статью для сайта 2) Добавить к статье 2-3 картинки тематически (из ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно отмонтировать видео. Длина видео 3 минуты. Сделать нужно срочно Все что нужно дам в лс.Видеомонтаж88 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется маскирование для блюра в after effects различных предметов (сигарет, логотипов, алкоголя и т.п.). Если видели как по тв замазывают сигареты - это именно то, что нужно! Работы много. Необходим навык работы ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется заменить картинки для данного видео , архив с картинками предоставлю. И видео также предоставлю как видео выглядит можно посмотреть здесь. https://videohive.net/item/urban-glitch-intro/22162105?_ga=2.102741382.667882962.1624111602-1660137770.1619727511Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад