Требуется видеомонтаж для обзоров тюнингованных машин на YouTube. Имеется 90% отснятого материала в 4K качестве. Сотрудничество на барьерных условиях, с возможностью размещения ссылок в начале и конце видео. Необходимо делегировать монтаж, так как нет возможности делать это самостоятельно.