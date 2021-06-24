Требуется видеомонтаж для обзоров тюнингованных машин на YouTube. Имеется 90% отснятого материала в 4K качестве. Сотрудничество на барьерных условиях, с возможностью размещения ссылок в начале и конце видео. Необходимо делегировать монтаж, так как нет возможности делать это самостоятельно.
Видео Монтаж
Необходиимо сделать на поминки видео монтаж - слайдшоу с разными эфектами кол-во фото 248
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