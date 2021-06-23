Нужно смонтировать ролик на англ языке, а именно заменить фон (снято на хромакее), сделать цветкор и наложить музыку. Откликайтесь, пожалуйста, с похожими работами. Если не знаете английского, не страшно, я вышлю файл с ...
Монтаж видео для ютубе
Привет я Сэм, сейчас занимаюсь съемками обзоров на крутые тюнингованые машины, уже отснято несколько выпусков из Испании и теперь нужно заняться монтажом и параллельно снимать другие видео так же буду на мероприятии гроундед в Сочи. Что бы лучше понять о каких машинах идёт речь предлагаю посмотреть мой проект в Инстаграм @ChilingCars
Хочу предложить сотрудничество, самому возможности монтировать на полную нету и хотелось бы это делегировать вам на барьерных условиях где в начале,конце видео и в описаниях будут оставляться ваши ссылки. Процентов 90 отснятого материала в хорошем 4к качестве, при необходимости могу отправить несколько кадров.
Надеюсь на ваше понимание и сотрудничестве…
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Правки по сайту модх 1.Укр версия сайта 2.в моб версии - на этом сером фоне не видно что написано. Или цвет шрифта поменять или серую заливку другую сделать; в способе доставки ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно для ролика на английском создать титры на русском для импорта в ютуб. СрочноВидеомонтаж15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны ролики для рекламы от 15 до 40 сек. Рекламировать нужно мобильное приложение кэшбэк-сервиса. Формат любой. Опишите, пожалуйста, цену за ролик и за картинку, также прикрепив ваши примеры. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Я предоставлю Вам готовый аудио файл на который нужно наложить видео ряд. Видео будет длительностью не более 5-ти минут. От вас требуется найти и подобрать подходящий видео материал. Имеется подробное техническое задание. ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад
- $777
Всем привет! Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать небольшой видео ролик примерно на 25 секунд. Все исходники скину, нужно будет сделать переходы. Пример того, что нужно скину в лсВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть видео на ютубе, я скину полную расшифровку видео (текст всего что говорят) Задача: 1) этот текст нужно оформить в адекватную статью для сайта 2) Добавить к статье 2-3 картинки тематически (из ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно отмонтировать видео. Длина видео 3 минуты. Сделать нужно срочно Все что нужно дам в лс.Видеомонтаж88 заявокЗакрыт4 года назад