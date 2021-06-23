Монтаж видео для ютубе

Привет я Сэм, сейчас занимаюсь съемками обзоров на крутые тюнингованые машины, уже отснято несколько выпусков из Испании и теперь нужно заняться монтажом и параллельно снимать другие видео так же буду на мероприятии гроундед в Сочи. Что бы лучше понять о каких машинах идёт речь предлагаю посмотреть мой проект в Инстаграм @ChilingCars

Хочу предложить сотрудничество, самому возможности монтировать на полную нету и хотелось бы это делегировать вам на барьерных условиях где в начале,конце видео и в описаниях будут оставляться ваши ссылки. Процентов 90 отснятого материала в хорошем 4к качестве, при необходимости могу отправить несколько кадров.

Надеюсь на ваше понимание и сотрудничестве…