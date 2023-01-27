tintinakuzmina

Кристина Кузьмина tintinakuzminatintinakuzmina
29 летУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Фотограф,видеограф. Обработка фотографий. Фотограф ювелирних изделий.
Меня зовут Кристина (Тина) :)
Люблю фотографию, пробую себя в обработке фото.
По профессии режиссер, фотограф и видеограф.
Позитивний фотограф у Львові
Контент фотограф Сімейні фотосесії, портрети Фіксую Вашу історію у кадрі Я фотограф, який хоче розвиватись і досягати вершин творчості Я відкрита до експериментів) Втілюю будь які побажання щодо зйомки.
Ключевые навыки:
*Adobe Photoshop
*Adobe Premier Pro
*Lightroom