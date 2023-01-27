tintinakuzmina

Фотограф,видеограф. Обработка фотографий. Фотограф ювелирних изделий.

Меня зовут Кристина (Тина) :)

Люблю фотографию, пробую себя в обработке фото.

По профессии режиссер, фотограф и видеограф.

Позитивний фотограф у Львові

Контент фотограф Сімейні фотосесії, портрети Фіксую Вашу історію у кадрі Я фотограф, який хоче розвиватись і досягати вершин творчості Я відкрита до експериментів) Втілюю будь які побажання щодо зйомки.

Ключевые навыки:

*Adobe Photoshop

*Adobe Premier Pro

*Lightroom