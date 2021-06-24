Сделать видео из фотографий выпускников школы.

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  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт37 заявок863 просмотра

Родители детей 9б класса решили сделать монтаж видео из фотографий их детей, были предложения сделать что-то вроде роста их детей или подобное.

Задачу поставили эту мне, однако монтажом не занимаюсь более 2-3 лет и монтаж был уровень новичка, так что отдаю задачу кто желает этим зарабатывать.

Условия задачи:

﻿- сделать короткое видео с наложением музыки про школу или с более современной песней, а не музыка 80-90 годов как было предложено родителями. (Хотя думаю монтаж делается скорее для тех же родителей, однако надеюсь что будет хотя бы не отвратным для учеников)

﻿- фотографии, как принято у многих родителей, скинули с WhatsApp или ВКонтакте, значит фото будет качества не из лучших.

﻿- В конце сделать два формата видео, первый само видео, не важно какой формат, второе сам видео монтаж в формате Adobe Premiere Pro версия 2020 года или ниже.

Не знаю как тут оформлено общение между заказчиком и исполнителем, так что во время работы спрашивайте уточняющие вопросы, чтобы в конце не делали лишние исправления, уверен я что-то упустил, ибо пути родителей неисповедимы, так как некоторые даже не знают чего хотят от этого.

4 года назад
guest_16245129075925
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ddvornikovaaa
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