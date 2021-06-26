Ищется специалист по видеомонтажу для создания роликов в формате интервью. Требуется уверенное владение программами для обработки видео, креативность и опыт в съемочном процессе. Работа удаленная с гибким графиком. Обязанности включают монтаж, настройку цветокоррекции и постоянное улучшение качества продукта.
Сложный монтаж видео
Ищу видеомонтажера на постоянную работу (одино видео в неделю). Видео до 10 минут. Тематика: смешной и интересный монтаж. Примеры монтажа
https://youtu.be/nS-MdIaN6eg https://youtu.be/fDDrynC682U https://youtu.be/cEIPUZ8HGS4 https://youtu.be/5vaUIFMIUZs https://youtu.be/mlCgU5QQSbg
Пишите свои предложения по цене и примеры работ.
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