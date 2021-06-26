Сложный монтаж видео

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Закрыт28 заявок1191 просмотр

Ищу видеомонтажера на постоянную работу (одино видео в неделю). Видео до 10 минут. Тематика: смешной и интересный монтаж. Примеры монтажа   

 https://youtu.be/nS-MdIaN6eg    https://youtu.be/fDDrynC682U https://youtu.be/cEIPUZ8HGS4 https://youtu.be/5vaUIFMIUZs https://youtu.be/mlCgU5QQSbg

Пишите свои предложения по цене и примеры работ.

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