Mimicryator

Артем Петренко Mimicryator

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная кроссбраузерная, адаптивная вёрстка. Только качественно и в срок.

Мои навыки:

  • HTML - HTML5.
  • CSS - CSS3, SASS(SCSS).
  • БЭМ.
  • Flexbox / Grid.
  • Gulp.
  • Webpack.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная, отзывчивая (responsive) верстка.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, валидного кода.
  • Использование современных форматов изображений.
  • Иконочный шрифт.

Всегда на связи:

Telegram: mimicryator﻿

E-mail: [email protected]

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!