Профессиональная кроссбраузерная, адаптивная вёрстка. Только качественно и в срок.
Мои навыки:
- HTML - HTML5.
- CSS - CSS3, SASS(SCSS).
- БЭМ.
- Flexbox / Grid.
- Gulp.
- Webpack.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная, отзывчивая (responsive) верстка.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, валидного кода.
- Использование современных форматов изображений.
- Иконочный шрифт.
Всегда на связи:
Telegram: mimicryator
E-mail: [email protected]
Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!
Портфолио
- Адаптивная, резиновая верстка сайта GERINCH19 просмотров
- Адаптивная, резиновая верстка сайта healthyfood25 просмотров