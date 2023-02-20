Профессиональная кроссбраузерная, адаптивная вёрстка. Только качественно и в срок.

Мои навыки:

HTML - HTML5 .

- . CSS - CSS3, SASS(SCSS).

- БЭМ.

Flexbox / Grid.

Gulp.

Webpack.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная, отзывчивая (responsive) верстка.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, валидного кода.

Использование современных форматов изображений.

Иконочный шрифт.

Всегда на связи:

Telegram : mimicryator﻿

E-mail: [email protected]

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству! 