Видеомонтаж

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок253 просмотра

Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в аналогичной сфере.

Условия работы: Работа полностью удаленная; Готовность выполнить тестовое задание; Гибкий график работы;

Обязанности: Монтаж роликов по типу интервью Самостоятельно видеть красивые кадры.  правильная настройка цветокоррекции. Держать планку на высоком уровне и каждый раз улучшать продукт.

4 года назад
AsmolovaAna
Анастасия 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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