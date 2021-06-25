Ищется актриса или модель на роль загадочной девушки для видеосъёмки в студии в Одессе. Задача включает чтение книжки, улыбки, нюхание цветка и выражение различных эмоций. Видеосъёмка будет представлять собой попурри из этих действий.
Снять видео
Всем добрый день!
Надо снять видео на свою камеру в хорошем качестве.
Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.
Тема: Проект по логистике
Требования:
-Мужчины 25-35
-Приятная внешность
-Четкая и грамотная речь
Ролик на 25 минут суммарно
Задача: Рассказать о программе по Логистике
Референс: https://youtu.be/R5QE5f5k6SQ
Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!
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