Всем добрый день!

Надо снять видео на свою камеру в хорошем качестве.

Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.

Тема: Проект по логистике

Требования:

-Мужчины 25-35

-Приятная внешность

-Четкая и грамотная речь

Ролик на 25 минут суммарно

Задача: Рассказать о программе по Логистике

Референс: https://youtu.be/R5QE5f5k6SQ

Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!