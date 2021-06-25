Снять видео

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок603 просмотра

Всем добрый день!

Надо снять видео на свою камеру в хорошем качестве.

Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.

Тема: Проект по логистике

Требования:

-Мужчины 25-35

-Приятная внешность

-Четкая и грамотная речь

Ролик на 25 минут суммарно

Задача: Рассказать о программе по Логистике

Референс: https://youtu.be/R5QE5f5k6SQ

Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!

4 года назад
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